УК Подмосковья починили более 100 общедомовых приборов учета с начала года

При содействии ГУСТ МО сотрудники УК выполнили более 100 заданий по ремонту общедомового прибора учета в домах Подмосковья с начала этого года. Об этом сообщает пресс-служба ГУСТ региона.

Так, работы проведены в городском округе Королев в доме № 30 корпус 10 на Пионерской улице, в микрорайоне Текстильщик на улице Тарасовская в домах № 14 и 25. Кроме этого, ремонт завершен в доме № 8 на улице Академика Легостаева, в микрорайоне Болшево в проезде Бурковский, дом № 36 корпус 4 и на проспекте Космонавтов, дом № 4А.

Общедомовые приборы учета позволяют эффективно контролировать расход коммунальных ресурсов и оплачивать только фактическое их потребление. В случае неисправности прибора или необходимости проведения ремонта, следует сообщить в свою управляющую компанию, которая несет ответственность за установку, замену и эксплуатацию данного устройства.

Для решения вопросов в жилищно-коммунальной сфере жители Подмосковья могут оставить заявку по короткому номеру 122*4, где звонок примет робот Женя. Также можно обратиться в аварийно-диспетчерскую службу через портал ЕДС МО. Управляющая организация обязана взять заявку и исполнить ее в регламентные сроки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.