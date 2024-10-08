УФАС оштрафовало должностное лицо Котельников за нарушения при отборе УК

Поводом к возбуждению дела послужили факты нарушения антимонопольного законодательства, установленные Московским областным УФАС России по итогам рассмотрения жалобы на действия организатора торгов — администрации городского округа Котельники при организации открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом на территории Котельников.

В связи с выявленными нарушениями антимонопольного законодательства на должностное лицо администрации наложен штраф суммой 30 тыс. рублей.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит в том числе мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.