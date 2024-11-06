Участники СВО в Подмосковье могут оформить заявление по соцгазификации онлайн

На региональном портале появилась новая мера поддержки для участников специальной военной операции. Теперь бойцы или члены их семей могут обратиться с заявлением на заключение договора газификации на льготных условиях в электронном виде. Об этом сообщили в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Подмосковный регион большое внимание уделяет поддержке участников СВО и членам их семей. В нашем регионе доступны 19 мер поддержки, одной из которых является социальная газификация. Получение этой льготы мы упростили и сделали более доступной: оформить заявление участник СВО или его близкий родственник смогут электронно, не выходя из дома», — прокомментировала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Услугой по заключению договора о подключении оборудования к сети газораспределения с начала года воспользовались порядка 9 тысяч раз. Возможность заключить договор на бесплатную догазификацию есть у льготников Московской области при условии, если дом зарегистрирован в Росреестре, а житель оформил собственность. В рамках программы производятся работы по подведению газа как к земельным участкам, так и внутри домовладения.

В министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья добавили, что в рамках оптимизации услуги также можно подать онлайн-заявление о подключении к газу земельных участков, расположенных в садовых или дачных некоммерческих товариществах. Для этого следует в электронной форме запроса указать ИНН и ОГРН и предоставить протокол общего собрания членов СНТ или ДНТ, где содержится решение о проведении работ по догазификации.

Услуга «Заключение договора о подключении в рамках догазификации» доступна на региональном портале в разделе «Дом и ЖКХ» — «Господдержка». Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить документы.

Услуга предоставляется бесплатно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.