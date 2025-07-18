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Центральную котельную в Черноголовке активно готовят к отопительному сезону

В рамках подготовки котельной Черноголовки к отопительному сезону проводятся масштабные работы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В период двухнедельного отключения горячего водоснабжения специалисты проведут капитальный ремонт участка теплосети, прилегающего к котельной.

Старая труба уже полностью демонтирована. В настоящее время ведется монтаж запорной арматуры, укладка нового трубопровода и установка защиты от гидроударов.

Параллельно в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» идет капитальный ремонт водогрейного котла.

Глава округа Роман Хожаинов лично контролирует процесс проводимых работ.

«На сегодняшний день уже полностью выполнены работы по демонтажу конвективной части старого котла и горелок. Смонтированы новые горелки, запорная арматура и конвективная часть», — прокомментировал Роман Хожаинов.

Ремонт идет в соответствии с графиком. Планируемый срок завершения всех монтажных и предпусковых работ — сентябрь 2025 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.

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