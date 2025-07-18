Центральную котельную в Черноголовке активно готовят к отопительному сезону
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Черноголовка
В рамках подготовки котельной Черноголовки к отопительному сезону проводятся масштабные работы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
В период двухнедельного отключения горячего водоснабжения специалисты проведут капитальный ремонт участка теплосети, прилегающего к котельной.
Старая труба уже полностью демонтирована. В настоящее время ведется монтаж запорной арматуры, укладка нового трубопровода и установка защиты от гидроударов.
Параллельно в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» идет капитальный ремонт водогрейного котла.
Глава округа Роман Хожаинов лично контролирует процесс проводимых работ.
«На сегодняшний день уже полностью выполнены работы по демонтажу конвективной части старого котла и горелок. Смонтированы новые горелки, запорная арматура и конвективная часть», — прокомментировал Роман Хожаинов.
Ремонт идет в соответствии с графиком. Планируемый срок завершения всех монтажных и предпусковых работ — сентябрь 2025 года.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.
«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.
Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.
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