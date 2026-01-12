Мурашов: Центр ЖКХ Московской области работал все праздники

«Мы сохранили на праздники тот состав, который работал в обычные дни. Мы не сокращали количество оперативных дежурных, у нас их 14: четыре старших по направлениям, шесть дежурных от РСО и три от отраслевых министерств. Все работали круглосуточно», — сообщил Мурашов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил факт снижения числа аварий в ЖКХ, а также общего числа жалоб на работу всей системы.

«В праздники базовая потребность каждого человека — это тепло, особенно зимой. В прошлые годы у нас была очень заметная повестка всего, что касается модернизации системы ЖКХ. У нас три магистральных направления: тепло, вода и энергетика. Как все мы прекрасно понимаем, они взаимосвязаны. Первое, чаще всего, не может работать без другого. <…> Мы видим заметное снижение жалоб, это радует», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.