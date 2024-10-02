Во дворах бывшего военного городка Клин-9 идет благоустройство

В этом году благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» перемены почувствуют жители трех дворовых территорий бывшего военного городка Клин-9, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Во всех дворах уже прошли подготовительные работы: старое асфальтовое покрытие демонтировано, тротуары и парковочное пространство расширено, уложен новый бордюрный камень.

В работах задействовано около 15 специализированных машин, каждая из которых выполняет свою задачу. Сегодня завершается асфальтирование одного из дворов. Покрытие укладывают с учетом всех норм: нижний слой толщиной 7 см и верхний — от 5 до 6 см.

Качество уложенного асфальта затем проверит специальная лаборатория.

«Такие прекрасные перемены у нас в этом году! Столько работ проводится, которые мы очень давно ждали. Будем теперь по ровным дорогам ходить и ездить, а то ведь яма на яме была» — поделилась жительница городка Мария Петровна.

Кроме того, в этом году в городке установят новые столбы освещения по программе «Светлый город». У дома номер 6 появится новая детская игровая площадка и турники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.

Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.