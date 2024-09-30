Теплосети Подмосковья готовы к отопительному сезону на 97%

На совещании с руководящим составом правительства Московской области и главами городских округов министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов доложил губернатору региона Андрею Воробьеву о готовности тепловых сетей к новому отопительному сезону на 97%.

Во время подготовки теплосетей к отопительному сезону специалисты провели специальные противоаварийные тренировки, в рамках которых смоделировали более 50 сценариев аварийных ситуаций и отработали план действий по их устранению. Аварии на теплоснабжении планируют устранять в течение шести часов с момента их возникновения, а на ГВС — в течение восьми часов.

По словам Воропанова, отопительный сезон стартует в установленные сроки. Но, для того чтобы запустить этот процесс, необходимо подписать соответствующие постановления главам городских округов. На сегодняшний день 25 глав уже подписали соответствующие документы, у остальных — в работе.

В целом по готовности Московской области к отопительному периоду на 30 сентября выполнено 69 мероприятий в рамках реализации госпрограммы. Это 40,6% от установленного плана.

«Все в графике, все в плане. На сегодняшний день мы выполнили почти 25 километров сетей и шесть теплоисточников. Обозначаю дату: до 20 октября 2024 года — самый большой скачок по выполненным работам мы должны сделать. Будет реализовано практически 90% всей государственной программы. Мы должны построить 60 километров сетей, 28 котельных и 30 ЦТП. И 20 декабря все работы, все 170 мероприятий должны быть выполнены», — рассказал Воропанов.

Министр энергетики Подмосковья подчеркнул, что все вышеперечисленные работы никак не повлияют на подачу тепла в соцобъекты и дома. Все будет выполнено точно в срок.

В зоне особого внимания властей находится Лосино-Петровский. Там проходит капитальный ремонт теплосети котельной. В населенном пункте находится два социальных объекта, которые временно будут отапливаться двумя ПБМК, пока идут работы. Полностью завершить ремонт планируют к 1 ноября.

Ранее Воробьев сообщил, что уже на этой неделе в социальные учреждения будет производиться пуск тепла.