Воробьев: на этой неделе нужно начать включать отопление в соцучреждениях

Погода позволила сдвинуть сроки, но уже на этой неделе в социальные учреждения будет производиться пуск тепла, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Мы договаривались о том, что в воскресенье, в понедельник начнем потихоньку включать циркуляцию, подавать тепло в социальные объекты. Погода позволила нам все-таки чуток сместить эти сроки, но вместе с тем эта неделя, <…> как мы и договаривались – это пуск тепла в социальные учреждения», – сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Чаще всего отопительный сезон в Подмосковье начинается во второй половине сентября, однако в 2024 году он оказался очень теплым. В 2023 году отопление включили 3 октября, а в 2022 году — 18 сентября.

Согласно действующему законодательству, включение отопления обязательно, когда суточная температура держится пять дней ниже плюс 8 градусов.