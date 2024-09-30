Тепло в подмосковных соцобъектах включат в период с 1 по 3 октября

В период с 1 по 3 октября во всех объектах социального значения Подмосковья включат отопление. В эти дни тепло планируют запустить в 6 589 объектов, сообщил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

«Мы предлагаем такой порядок подключения отопления. <…> Исходя из погодных условий, по согласованию с вами (с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым — ред.) предложили разбить на этапы. <…> Первым этапом мы подключаем социально значимые объекты — с 1 по 3 октября. То есть 3 октября все социально значимые объекты должны быть подключены», — сказал Воропанов в ходе совещания губернатора с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Согласно порядку подключения отопления, в первом этапе с 1 по 3 октября в Подмосковье теплом обеспечат 6 589 зданий социально значимых объектов. При этом второй и третий этапы подключения отопления в регионе частично пересекутся.

Второй этап подключения отопления стартует с 3 по 14 октября. В этот период тепло появится в 47 748 многоквартирных жилых домах региона.

Третий, заключительный этап включения отопления придется на период с 10 по 14 октября. В это время отопление подключат на промышленных предприятиях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал три элемента подготовки домов к зиме: это котельные, теплотрассы и состояние жилых домов.

«У нас есть три слагаемых, которые, я очень надеюсь, мы понимаем. Первое — это подготовка самой котельной. Это модернизация котла и всего, что с этим связано, — водоподготовки, теплообменников», — сказал Воробьев.