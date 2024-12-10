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Техника и дворники на территорий Раменского округа убирают снег

В Раменском городском округе для зимней уборки территорий задействовано 87 единиц спецтехники и 415 дворников. Определены зоны ответственности муниципальных и подрядных организаций, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В городе Раменское работают 21 единица техники МБУ «Содержание и благоустройство» и 8 единиц подрядных организаций, а также 207 дворников. В территориальных управлениях округа задействованы 58 единиц техники и 208 дворников.

За муниципальными учреждениями закреплены 314 дворовых территорий и 1180 общественных пространств. МБУ «Содержание и благоустройство» отвечает за 97 дворов и 34 общественных пространства, территориальные управления — за 217 дворов и 963 общественных пространства.

Дворники выходят на уборку с 6 утра, очищают от снега входные группы домов, тротуары, пешеходные дорожки, контейнерные площадки. При необходимости проводится ручная обработка территорий противогололедными материалами. Также осуществляется уборка снега с общественных пространств и детских игровых площадок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

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