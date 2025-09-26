Технадзор Подмосковья проверил качество восстановительных работ в Мариуполе

сегодня в 14:08

Специалисты управления технического надзора капитального ремонта подведомственного министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области проводят приемку строительных работ в поселке Каменск Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Двухэтажный многоквартирный дом серьезно пострадал в результате боевых действий. Благодаря проведенным восстановительным работам все физические этапы ремонта успешно завершены.

В процессе ремонтных мероприятий строители выполнили:

восстановление несущих конструкций;

ремонт кровли и фасада;

установку современных окон;

замену инженерных коммуникаций.

Строительный контроль и приемка работ обеспечивают соблюдение норм и высокое качество строительства, позволяя жильцам быстрее вернуться в комфортные и безопасные дома.

Работы проводятся подрядной организацией под руководством фонда капитального ремонта Московской области. Контроль за восстановлением обеспечивают подмосковные эксперты стройконтроля, выезжая на объекты для оценки текущего состояния работ, проверки качества строительных материалов и соблюдения поставленных сроков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.