Технадзор Подмосковья контролирует работы по установке лифтов в Мариуполе

Под контролем управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного Министерству жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья проводятся работы по установке лифтов в восстановленном девятиэтажном доме в Орджоникидзевском районе Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установка лифтового оборудования осуществляется в рамках программы по обновлению лифтового хозяйства Мариуполя, что позволит значительно повысить комфорт и безопасность проживания жителей.

Также в доме уже проведен комплекс работ на других системах:

восстановлены ключевые конструктивные элементы здания;

отремонтирована кровля;

отреставрирован фасад;

заменены инженерные коммуникации;

установлены новые оконные и дверные блоки;

проведена отделка мест общего пользования.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что работа экспертов стройконтроля с одной стороны, остается в тени, но с другой — имеет колоссальное значение. Он подчеркнул, что аббревиатура подмосковного стройнадзора уже известна всем: и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России.

Работы проводятся подрядной организацией под руководством фонда капитального ремонта Московской области. Контроль за восстановлением обеспечивают подмосковные эксперты стройконтроля, выезжая на объекты для оценки текущего состояния работ, проверки качества строительных материалов и соблюдения поставленных сроков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.