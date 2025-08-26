Свыше 450 выездов провели строители Подмосковья на жилой дом в Мариуполе
Фото - © Источник: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
На улице Куприна в Мариуполе выходит на финальный этап строительство двух современных пятиэтажных домов. Уже завершены все ключевые строительные работы, и совсем скоро в новые квартиры въедут семьи, для которых готовили комфортное и безопасное жилье, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
На текущий момент в домах уже обновлены:
- кровля;
- фасад;
- водоснабжение;
- электроснабжение;
- канализация;
- вентиляция;
- отделка мест общего пользования.
Всего в домах 182 квартиры:
- 72 однокомнатные;
- 60 двухкомнатных;
- 50 трехкомнатных.
Каждая деталь в этих домах продумана с учетом современных стандартов комфорта и безопасности. В числе ключевых особенностей:
- индивидуальные тепловые пункты с автоматической регулировкой температуры в зависимости от погодных условий;
- круглогодичное горячее водоснабжение;
- система очистки воды на каждый дом;
- автоматическая передача показаний счетчиков в коммунальные службы;
- датчики дыма с передачей сигнала на пульт экстренного реагирования.
За ходом строительства внимательно следили специалисты управления технического надзора капитального ремонта — они более 450 раз выезжали на объекты, проверяя качество каждого этапа: от устройства котлована до финальной отделки и благоустройства.
«Ваша работа, как уже было отмечено, с одной стороны, остается в тени, но с другой – имеет колоссальное значение. При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение. Это настоящий героизм, смелость, самоотверженность. Военные осознанно идут на риск, готовясь к защите Родины. Но когда гражданские люди совершают подвиг, не просто приближая Победу, а ежедневно подвергая себя опасности, это вызывает особое уважение. И аббревиатура нашего стройнадзора уже известна всем: и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России», — обратился ранее к экспертам стройконтроля министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.
Совсем скоро новые дома распахнут двери для своих жильцов — удобные, современные и полностью готовые к жизни.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.
Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.