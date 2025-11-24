Специалисты «Мособлводоканала» за неделю провели 680 мероприятий на объектах ЖКХ

Ежедневная деятельность сотрудников «Мособлводоканала» включает проведение регулярных профилактических мероприятий, направленных на поддержание работоспособности водопроводных и канализационных сетей. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

«В этом году в рамках подготовки к зиме все 56 округов провели профилактические работы на 2,5 тыс. объектах водоснабжения и водоотведения. Промыто более 800 резервуаров чистой воды, заменено свыше 1,7 тыс. единиц запорной арматуры. С муниципалитетами в зоне риска проводим дополнительную работу с еженедельным разбором и контрольными точками», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

За прошедшую неделю специалистами «Мособлводоканала» было выполнено 681 мероприятие, среди которых:

268 засоров устранено в канализационных сетях;

202 плановые работы;

45 ремонтных работ на трубопроводах холодного водоснабжения, в том числе на колодцах;

28 ремонтных работ на канализационных насосных станциях и водозаборных узлах.

В рамках технического обслуживания водозаборного узла, расположенного в п. Мисцево Орехово-Зуевского городского округа, произвели замену глубинного насоса.

Насос на водозаборном узле выполняет следующие ключевые функции:

поднимает воду из подземного источника на поверхность;

переносит воду в резервуары или непосредственно в распределительную сеть;

обеспечивает необходимое давление в системе водоснабжения для равномерного распределения воды среди потребителей.

Замена глубинного насоса является важной процедурой технического обслуживания, направленной на обеспечение стабильного водоснабжения населения.⠀

Наибольшее количество работ за неделю выполнили:

Куровские очистные сооружения — 184;

Павлово-Посадские коммунальные системы — 87;

Орехово-Зуевский водоканал — 67.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.

«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.