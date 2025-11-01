Сотрудники «Мособлводоканала» меняют поврежденный участок коллектора в ДНР

сегодня в 13:53

На подшефной Мособлводоканалу территории Новоазовского муниципального округа Донецкой Народной Республики специалисты проводят ряд важных мероприятий, направленных на обеспечение бесперебойной работы системы жизнеобеспечения региона. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В настоящее время ведется замена поврежденного участка напорного канализационного коллектора длиной 73 метра и диаметром 200 мм на канализационной станции биологической очистки в пгт. Седово. Это позволит избежать сбоев и предотвратить загрязнение окружающей среды.

Всего было устранено 26 технических неполадок на водопроводных и канализационных сетях, включая:

установку двух задвижек диаметром 150 мм;

проверку работоспособности пожарных гидрантов и ремонт запорной арматуры;

утепление, гидроизоляцию и опрессовку теплотрассы в с. Саханка;

устранение утечек водопроводов и заторов на самотечных коллекторах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.