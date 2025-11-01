Сотрудники «Мособлводоканала» меняют поврежденный участок коллектора в ДНР
Фото - © Источник фото: Министерство ЖКХ Московской области
На подшефной Мособлводоканалу территории Новоазовского муниципального округа Донецкой Народной Республики специалисты проводят ряд важных мероприятий, направленных на обеспечение бесперебойной работы системы жизнеобеспечения региона. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
В настоящее время ведется замена поврежденного участка напорного канализационного коллектора длиной 73 метра и диаметром 200 мм на канализационной станции биологической очистки в пгт. Седово. Это позволит избежать сбоев и предотвратить загрязнение окружающей среды.
Всего было устранено 26 технических неполадок на водопроводных и канализационных сетях, включая:
- установку двух задвижек диаметром 150 мм;
- проверку работоспособности пожарных гидрантов и ремонт запорной арматуры;
- утепление, гидроизоляцию и опрессовку теплотрассы в с. Саханка;
- устранение утечек водопроводов и заторов на самотечных коллекторах.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.
Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.