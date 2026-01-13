Ситуация критическая: москвичи жалуются на горы мусора под снегом возле домов

Мусор не вывозят из столичного ЖК «Мякинино парк» с 30 декабря

Жильцы столичного ЖК «Мякинино парк» пожаловались, что мусор во дворе начал копиться с 30 декабря, его никто не забирает, сообщает «Осторожно, Москва» .

Как уточнили горожане, около домов уже критическая ситуация. Мусор валяется в нескольких метрах от баков и копится. Ответа от управляющей компании люди до сих пор не получили.

«Все еще у всех запросы по мусору в работе. Ответа еще нет. Мусор лежит с 30 декабря. Только копится», — отметили жители.

По их словам, в ответ на заявки на портал «Наш город» приезжает мусоровоз, но ничего не забирает, а заявки закрывают.

Аналогичные жалобы еще поступают от москвичей, живущих по адресу: Алтуфьевское шоссе, 56 и по нескольким домам на улице Трофимова.

