Система теплоснабжения в Москве работает на минимуме из-за потепления

В связи с аномально теплой погодой в столичном регионе городские теплосети работают в особом режиме, поддерживая минимальные параметры циркуляции и температуры теплоносителя, сообщает пресс-служба ПАО «МОЭК».

Системы теплоснабжения в настоящее время настроены на подачу воды температурой 75-77 градусов — это необходимый минимум для поддержания нормативного показателя горячего водоснабжения в 60 градусов.

Комфортную температуру в квартирах можно обеспечить только после того, как управляющие компании выполнят наладку внутридомовых отопительных систем. Это позволит равномерно распределить теплоноситель по стоякам.

Температура наружного воздуха в текущий период характеризуется суточными колебаниями — ночью опускается ниже нуля, а днем поднимается выше. Теплоноситель в магистралях настраивается с учетом среднесуточной температуры воздуха на улице. В зданиях с независимым подключением автоматика на тепловых пунктах обеспечивает более точную регулировку параметров.

При установке на радиаторы специальных регуляторов температуры собственники помещений получают возможность самостоятельно контролировать уровень тепла в своих квартирах. Такой подход, реализуемый совместно с управляющими организациями, позволяет существенно сократить затраты на отопление.

Приведенные показатели температуры относятся к теплоносителю в магистральных теплосетях и не применимы к внутридомовым отопительным системам.