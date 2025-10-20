С начала года в Подмосковье 18 человек получили предупреждения за недопуск газовщиков

В Московской области продолжается работа по обеспечению газовой безопасности в жилых помещениях. Так, 18 владельцев жилья с начала текущего года получили предостережений за отказ в допуске специалистов АО «Мособлгаз» для проведения обязательного технического обслуживания газового оборудования. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Ежегодное обслуживание внутриквартирного газового оборудования — обязательное требование законодательства. Работы проводятся специалистами «Мособлгаз» и их подрядными организациями согласно утвержденному графику, с которым можно ознакомиться на официальном сайте организации.

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области осуществляет контроль за соблюдением гражданами правил пользования газом при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению. При выявлении фактов отказа в допуске специалистов инспекторы проводят профилактические мероприятия — объявляют предостережения в целях стимулирования добросовестного соблюдения гражданами обязательных требований.

«Главная цель профилактических проверок — не допустить несчастных случаев, связанных с неисправностью оборудования. Если житель дважды не обеспечивает проход ответственных служб в квартиру, ему грозит штраф в размере до 10 тыс. рублей. Эти крайние меры специалисты применяют исключительно в целях безопасности жизни и здоровья населения», — отметил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

Отказ от проведения технического обслуживания может привести не только к административной ответственности, но и к отключению газоснабжения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что с 2020 года количество нуждающихся в газе жителей региона сократилось в четыре раза. На карте остается все меньше негазифицированных точек.

«Мы активно реализуем президентскую программу, которая позволила уже обеспечить перемены для более 320 тыс. жителей. У нас самый большой объем в стране. Продолжаем и нашу областную программу газификации. Задача — вести эту важную работу с таким же качеством, темпами, удобными сервисами для людей. По решению президента год назад эта программа стала распространяться и на СНТ — к 2030-му нам предстоит газифицировать почти 1 000 садовых товариществ. И первые 70 планируем в текущем году. Для жителей это очень важно, многие хотят находиться на дачах круглый год, а для этого нужен комфорт — с газом совсем другая жизнь», — рассказал Воробьев.