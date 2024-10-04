С 7 октября в Москве начнут подключать отопление

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С понедельника в жилых домах Москвы появится тепло

С понедельника в Москве начнут подключать отопление, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

По прогнозам синоптиков, со следующей недели ожидается понижение температуры наружного воздуха, поэтому решено начать отопительный сезон.

Работа будет проводиться поэтапно. Сначала отопление будет подаваться на объекты социальной сферы и в жилые дома.

Отопления на всех объектах должно появиться в течение нескольких дней.

Ранее сообщалось, что в Жуковском начали запускать отопление в многоквартирные дома города.

В Подмосковье отопление включается по распоряжению глав городских округов, когда среднесуточная температура в течение 5 дней держится ниже 8 градусов и ожидается ее дальнейшее снижение.