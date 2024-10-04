Жителям Подмосковья объяснили, когда включат отопление

Приближается начало отопительного сезона. В Подмосковье отопление включается по распоряжению глав городских округов, когда среднесуточная температура в течение 5 дней держится ниже 8 градусов и ожидается ее дальнейшее снижение, сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Узнать, когда в вашем доме потеплеют батареи, можно на портале «Карта коммунальных услуг МКД» и в чат-боте Телеграм по ссылке.

В платежных документах МосОблЕИРЦ у жителей домов, где плата начисляется только в отопительный сезон 7 месяцев в году, начнут отражаться начисления за услугу «Отопление».

МосОблЕИРЦ напоминает, что плата за тепло может начисляться равномерно 12 месяцев в году или только в отопительный период.

Подробнее о расчетах за отопление можно узнать на портале «Твой Домовой».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.