В Жуковском начали запускать отопление в многоквартирные дома города. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Принято решение начать пуск отопления в многоквартирные дома 4 октября. Тепло сегодня получат более 100 домов», — сказал глава Жуковского Борис Аубакиров.

Изначально пуск отопления был намечен на 7 октября, однако по просьбам жителей было принято решение перенести его на 4 октября. Обращаем ваше внимание, что работы будут осуществляться поэтапно, в зависимости от этажности домов: сначала подключаются двух и пятиэтажные дома, далее девятиэтажные, четырнадцатиэтажные и выше.

Отопление в объекты социальной сферы: школы, дошкольные учреждения, объекты здравоохранения, культуры начали запускать 1 октября. В настоящий момент отопление в эти объекты запущено в полном объеме.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.