Руководитель водоканала в Орле похвалил заместителя, заявившего о любви к порно

Руководитель «Орелводоканала» Василий Иванов похвалил своего заместителя Владислава Терновых, который прокомментировал коммунальную аварию словами: «Меня в интернете, кроме порно, больше ничего не интересует». Чиновник отметил, что чувство юмора есть не у всех.

По словам Иванова, при этом в работе коммунальщиков оно необходимо.

У первого заместителя гендиректора МУП «Орелводоканала» журналист попросил прокомментировал ситуацию с длительным ремонтном водопроводной трубы. На эту проблему жители города жаловались в интернете. Скандал разгорелся 27 ноября.

Слова Терновых спровоцировали бурное обсуждение в интернете. Сотрудника коммунальной службы назвали «самым честным человеком». Однако жители Орла пожаловались, что им так и не сообщили о сроках ремонта коллектора.

Иванов подчеркнул, что высказывание было не совсем уместным в подобной ситуации. Однако он заявил, что Терновых — профессионал.

«Подменять его высказывание оценкой профессиональных качеств я бы не стал. Поверьте, 25 лет работы в нашей системе выдержит не каждый. Он прекрасный специалист с повышенным чувством ответственности», — высказался глава «Орелводоканала» о Терновых в разговоре с «Подъемом».

Иванов добавил, что благодаря действиям заместителя и трем дням круглосуточного нахождения на объекте аварию удалось устранить в кратчайшее время — два дня назад.

В администрации Орла подчеркнули, что коллектор, про который был снят скандальный сюжет, окончательно отремонтировали. На месте аварии происходит укладка асфальта.

