«Только порно»: в водоканале Орла шокировали жителей ответом о ремонте труб

сегодня в 18:40

Замглавы водоканала Орла: меня интересует порно, а не жалобы жителей на трубы

Первый заместитель генерального директора МУП «Орелводоканал» Владислав Терновых оказался в центре скандала и начал обсуждаться в соцсетях после своего весьма неординарного ответа жителям города. Он признался, что в интернете его интересует только порнография, а не жалобы горожан на ремонт труб. Видео с ответом Терновых опубликовали в группе «Инцидент | Орел» в соцсети «ВКонтакте».

Терновых прокомментировал для местной прессы ситуацию с затянувшимся ремонтом водопроводной трубы, на который горожане жаловались в Сети. Вместо того, чтобы назвать сроки завершения работ или принести извинения, Терновых дал неожиданный комментарий.

«Меня в интернете кроме порно больше ничего не интересует», — ответил замгендира водоканала Орла.

Пикантный ответ Терновых моментально разлетелся по местным пабликам и Telegram-каналам. Руководство «Орелводоканала» пока официально не прокомментировало ситуацию.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.