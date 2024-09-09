Россиян предупредили о вымогательстве под видом проверки газа в квартирах

В последние годы в России участились случаи, когда к гражданам под предлогом проверки газового оборудования приходят злоумышленники, вымогающие деньги. Юрист Антон Палюлин рассказал, как отличить настоящих сотрудников газовой службы от мошенников, сообщает «Секрет фирмы».

Согласно действующим правилам, плановая проверка газового оборудования в квартирах должна проводиться не чаще одного раза в год. При этом реальные газовые компании не заинтересованы в более частых визитах, так как это не входит в их обязанности.

Газовая служба может прийти чаще одного раза в год, только если собственник заказал внеплановую проверку или если оборудование в квартире старое и ему более 15 лет. За свой счет чаще установленного срока газовая служба являться к жильцам не станет.

Чтобы не попасться на уловки злоумышленников, нужно тщательно проверять документы сотрудников, в том числе их удостоверения с фотографией, логотипом компании и печатью. Также необходимо сверить визит с утвержденным графиком проверок и, при сомнениях, связаться с газовой организацией для подтверждения.

«Запомните: если с вас начинают требовать деньги за проверку газового оборудования, ссылаясь на какие бы то ни было нормативы и распоряжения, — перед вами мошенники, которых нужно как можно быстрее выставить за дверь. В норме такие услуги предоставляются бесплатно», — добавил юрист.