Россия поставит Абхазии сотни млн кВт/ч электричества
Глава Минэнерго Абхазии Нанба: Москва поставит Сухуму электричество 23 декабря
Россия начнет гуманитарные поставки электричества в Абхазию с 23 декабря. Будет включен так называемый социальный переток энергии, рассказал ТАСС исполняющий обязанности министра энергетики и транспорта республики Джансух Нанба.
Россия поставит Абхазии 327 млн кВт/ч.
Исполняющий обязанности президента республики Бадра Гунба 21 декабря попросил у России начать гуманитарные поставки электричества. Он выражал надежду, что вопрос рассмотрят за короткий срок.
11 ноября Ингурская ГЭС остановила работу из-за низкого уровня воды. Вся Абхазия осталась без света.