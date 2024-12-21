Власти Абхазии просят Россию о гуманитарной поставке электроэнергии

Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба обратился к РФ с просьбой о гуманитарной поставке электроэнергии, сообщает РИА Новости .

Он также выразил надежду, что данное обращение будет поддержано как можно скорее.

Каждый год с ноября по апрель в стране отмечается дефицит электроэнергии из-за ее высокого потребления. Приток на ИнгурГЭС, которая питает государство электричеством, уменьшается, и уровень водохранилища падает.

Чтобы покрыть дефицит, Абхазия импортирует ее из России. Каждый день переток электричества обходится республике в 15 млн рублей. Данные деньги не были заложены в бюджет текущего года, поэтому правительство страны прибегает к чрезвычайным мерам.