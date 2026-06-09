«Россети» обеспечили электроэнергией новый филиал Государственного исторического музея

Компания «Россети Московский регион» завершила строительство сетевой инфраструктуры для нового экспозиционно-выставочного пространства Государственного исторического музея. Работы проводились в центре Москвы, недалеко от ансамбля Новодевичьего монастыря, который включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Для выдачи потребителю 1 МВт мощности энергетики проложили под землей 16 кабельных линий электропередачи 0,4–10 кВ. Объект обеспечен электроэнергией по второй категории надежности, предусматривающей возможность перехода на резервную схему питания. Также для его подключения была установлена трансформаторная подстанция с современным оборудованием.

Музейный комплекс, экспозиция в котором будет посвящена истории РПЦ, откроется во второй половине текущего года. В залах разместят экспонаты из фондов Исторического музея: иконы, предметы церковного обихода, книги, фрески и другие.

«Россети» обеспечивают надежное электроснабжение объектов культуры, включая ведущие художественные галереи, театры, концертные площадки, библиотеки. Только за прошлый год столичные энергетики подключили к сети музеи Сергея Рахманинова и транспорта Москвы, выдали дополнительную мощность культурному центру «Яковлевское».