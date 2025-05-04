«Россети»: электроснабжение в Подмосковье восстановят в течение дня

Генеральный директор ПАО «Россети Московский регион» Александр Пятигор рассказал, что электроснабжение в Московской области восстановят в течение 4 мая, сообщает «360» .

«Все (объекты. — прим. ред.), что (находятся. — прим ред.) на балансе компании „Россети Московский регион“, будут включены», — отметил он.

Отмечается, что почти все высоковольтные линии уже включены по Истринскому городскому округу. Пятигор также отметил, что восстановительные работы в Рузе идут согласно графику. В Солнечногорском городском округе работают бригады. «К полуночи включится десять населенных пунктов, к утру — еще семь населенных пунктов, к концу дня 4 мая планируем все 53 населенных пункта включить, в которых осуществляется электроснабжение от сетей „Россети Московский регион“. Задействовано порядка 30 бригад», — добавил он.

По его словам, В Клину подключение проходит также в оперативном режиме.

По Пушкино и Мытищам специалисты уже собрали основную сеть. В Сергиевом Посаде электроснабжение восстанавливают поэтапно.

Самые масштабные работы ведутся в Дмитровском городском округе. «22 населенных пункта планируем включить к 00:00, 28 населенных пунктов планируем включить к утру. И оставшиеся 102 населенных пункта планируем включить к концу следующего дня. Сил и средств — 38 бригад», — рассказал Пятигор.

Ранее Пятигор рассказал, как специалисты поделили объем работы на три этапа. Восстановительные работы будут вестись в круглосуточном режиме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что всю ночь службы восстанавливали электричество в тех населенных пунктах, которые остались без света. Было организовано заседание штаба.

«Все необходимое, чтобы вернуть свет в каждый дом, будет сделано в кратчайшие сроки», — подчеркнул Воробьев.