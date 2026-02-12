РЭО подготовил поправки для изменения ценообразования за вывоз отходов

Российским экологическим оператором совместно с Министерством природных ресурсов и экологии разработан и передан на рассмотрение в Правительство проект постановления, вносящего корректировки в постановление Правительства РФ № 1390 от 26 августа 2023 года. Документ направлен на внедрение нового подхода к определению объемов вывозимых отходов, оплачиваемых населением, с целью максимального приближения к реальным показателям, сообщила пресс-служба РЭО.

Ранее для жилых помещений как в многоквартирных, так и в частных домах расчет нормативов был возможен исключительно методом сезонных замеров твердых коммунальных отходов, который предусматривал проведение семидневных исследований каждый квартал. Полученные данные анализировались, и на их основе вычислялся норматив накопления — процедура весьма продолжительная по времени. Основное новшество предлагаемого нормативного документа снимает существовавшие препятствия для использования в расчетах метода сравнительного анализа применительно к обоим типам домовладений.

Сравнительный метод представляет собой математическую модель, при которой базовый показатель умножается на коэффициент, установленный по итогам специализированных исследований ППК «РЭО». Подобный подход призван повысить точность вычислений и исключить риск необъективного формирования нормативов.

Дополнительное значимое положение законопроекта касается отходов медицинских учреждений класса А, не представляющих эпидемиологической опасности. Новая редакция допускает исчисление норматива накопления для подобных объектов здравоохранения все тем же методом сравнительного анализа, что позволит отказаться от затратных поквартальных измерений.

«Ведется планомерная работа по совершенствованию законодательства, которое регулирует отрасль обращения с отходами. Подзаконные акты оперативно приводятся в соответствие с обновляющимся законодательством в сфере ТКО», — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» функционирует на основании Президентского Указа от 14 января 2019 года, ее главная миссия — построение в России целостной инфраструктуры управления твердыми коммунальными отходами. Начиная с 2025 года в государстве развернут новый национальный проект «Экологическое благополучие». В рамках одного из его векторов установлена цель по внедрению экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить стопроцентную сортировку всего ежегодного потока ТКО, сокращение доли захоронения до 50% и возврат в хозяйственный оборот не менее четверти производственных и потребительских отходов в статусе вторичного сырья и ресурсов.