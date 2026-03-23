РЭО: 30 регионов не утвердили электронные схемы движения потоков отходов

В 30 регионах природоохранные ведомства не привели территориальные схемы обращения с отходами в соответствие с обновленными требованиями Правил № 775. В соответствии с этими нормами, субъектам предписано формировать и актуализировать терсхемы преимущественно в цифровом формате — с использованием собственных информационных систем либо федеральной государственной информационной системы учета отходов (ФГИС УТКО). Такие данные озвучили в ходе еженедельного совещания по организации системы ТКО с участием специалистов РЭО, сообщила пресс-служба оператора.

В число регионов, допустивших нарушения, вошли: Москва и Севастополь; Алтайский, Забайкальский, Камчатский, Красноярский и Ставропольский края; Ингушетия, Тыва, Северная Осетия, Удмуртия, Чувашия, Дагестан и Татарстан; а также Ленинградская, Брянская, Тверская, Белгородская, Вологодская, Курская, Мурманская, Орловская, Ростовская, Тульская, Ульяновская, Ивановская, Рязанская, Магаданская и Самарская области, плюс Еврейская автономная область.

«По ряду регионов мы ожидали выхода на общественные обсуждения, но этого не случилось. Особо хочется выделить Ставропольский край и Мурманскую область, где фиксируется отставание по срокам вывода терсхем на публичные слушания. Также есть вопрос по Магаданской области. Там сложилась ситуация, когда территориальная схема утверждена, но при этом не были учтены принципиальные замечания РЭО. Прошу коллег ускориться», — заявил заместитель главы Минприроды России Денис Буцаев.

В 20 регионах электронные версии схем движения потоков уже утверждены, еще в 30 — проведены общественные обсуждения.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена указом Президента 14 января 2019 года. Основная задача РЭО — создание в России комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). С 2025 года в стране реализуется новый национальный проект «Экологическое благополучие». В рамках одного из его направлений поставлена цель по развитию экономики замкнутого цикла: к 2030 году необходимо обеспечить сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, сократить долю захоронения таких отходов не более чем до 50% и вовлечь в хозяйственный оборот минимум 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.