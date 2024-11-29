сегодня в 17:04

Реконструкцию очистных сооружений завершают на улице Парковая в Долгопрудном

В рамках соглашения между администрацией округа, МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» и ООО «СЗ «Гранель Инвест» в Долгопрудном проводятся работы по реконструкции очистного сооружения на водосточном коллекторе, расположенном на улице Парковая, д. 37, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В бассейн ливневой канализации, мощностью 19,4 тыс. кубометров в сутки, поступают стоки с улицы Спортивная, проспекта Пацаева, Лихачевского шоссе, Молодежной, Заводской, а также мкр. «Бригантина» по подводящим коллекторам диаметром 600-1200 мм.

Локальные очистные сооружения (ЛОС) признаны сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод поверхностного стока.

В настоящее время реконструкция ЛОС на Парковой подходит к концу, сейчас проводятся пусконаладочные работы и устранение выявленных замечаний.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.