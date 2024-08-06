Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 18:43

Порядка 800 тонн старой бытовой техники сдали жители Подмосковья в 2024 году

На территории Московской области каждый житель может сдать ненужные бытовые приборы в пункты приема «Мегабак» недалеко от дома, об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

В топ-3 площадок по количеству собранных бытовых отходов вошли городские округа: Королев с общим объемом вторичного сырья 455 тонн, Дмитровский округ — 78 тонн и Егорьевск — 31 тонна.

Экологический проект «Мегабак» для удобства жителей региона был запущен в 2019 году. Сегодня в Подмосковье работает уже более 60 пунктов, из которых в 20 можно обменять старые вещи и технику на денежные средства.

На всех площадках предусмотрена удобная навигация, установлены контейнеры для раздельного сбора крупногабаритных отходов. Помимо этого, в пункты приема также можно сдать бумагу, картон, стекло, пластик, бутылки, книги, батарейки и лампы.

Ознакомиться с адресами площадок «Мегабак» каждый желающий может на официальном сайте проекта.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.