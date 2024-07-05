Порядка 10 тыс домов в Подмосковье подключены к газу с начала года

С начала года по социальной газификации подключено к централизованному газоснабжению 10 тысяч домовладений в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Так, «Мособлгаз» подключил к «голубому топливу» юбилейный 10-тысячный дом в деревне Ионово Орехово-Зуевского городского округа в рамках программы. Теперь семья Меркушевых надежно обеспечена газоснабжением.

Президентский проект реализуется в Подмосковье на протяжении 3 лет. За это время «Мособлгаз» подключил к централизованному газоснабжению более 57 тысяч домовладений.

«Программа социальной газификации нашего региона стала самым масштабным проектом по газификации в России. Потенциал догазификации в Московской области оценивается в 152 тыс. домовладений. Будем продолжать активно работать в данном направлении — в 2024 году планируем создать техническую возможность для подключения еще 13 тыс. домовладений, выполнить 20 тыс. пусков газа, а это значит, что еще 60 тыс. жителей Подмосковья получат тепло и уют в свои дома», — отметил Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев