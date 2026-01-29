Подмосковные волонтеры показали, как убирают снег у храма в Лосино-Петровском

Утро волонтеров в Лосино-Петровском началось с уборки снега на территории Никольского храма. Кадрами устранения последствий циклона движение «Волонтеры Подмосковья» поделилось в своем Telegram-канале .

На видео показано, как молодые люди активно работают лопатами: теперь по дорожкам можно пройти к храму, а по ступенькам — безопасно зайти внутрь.

Московская область остается во власти снежного циклона. Активисты вновь с самого утра вышли на помощь коммунальщикам в уборке снежных заносов.

Волонтеры чистят пешеходные переходы у школ и детсадов, подходы к поликлиникам и другим важным соцобъектам. Еще они расчищают дорожки, ведущие к домам одиноких пенсионеров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки», — сказал Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.