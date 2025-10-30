Подмосковные строители завершили ремонт школы в Мелитополе

Шахматная школа Мелитополя Запорожской области, построенная в 1981 году, впервые за десятилетия была капитально отремонтирована. Работы стартовали летом 2024 года и сейчас находятся на завершающем этапе, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Строители сделали все, чтобы здание снова стало центром притяжения для детей и молодых спортсменов.

За год ремонтных работ специалисты:

укрепили несущие конструкции и восстановили кровлю;

выполнили стяжку и устройство полов;

полностью заменили инженерные системы: отопление, водоснабжение, электроснабжение, вентиляцию и кондиционирование;

выполнили отделку и декоративную покраску стен;

обновили фасад, благоустроили территорию;

оборудовали классы для шахмат, шашек, зал для настольного тенниса и компьютерный зал.

За качеством всех этапов следили специалисты управления технического надзора капительного ремонта, подведомственного министерству ЖКХ Московской области. Они совершили более 80 выездов на объект.

«При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение. Это настоящий героизм, смелость, самоотверженность. И аббревиатура нашего стройнадзора уже известна всем: и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России», — обратился ранее к экспертам стройконтроля министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.

Теперь школа стала современной и уютной. Светлые оттенки отделки, мягкое освещение, просторные залы и удобная мебель для шахматных партий — все продумано до мелочей.

Сегодня здесь занимаются 80 юных шахматистов и теннисистов. Недавно в обновленном зале прошел турнир в честь годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Запорожской и Херсонской областей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.