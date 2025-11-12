Подмосковные энергетики завершили работы по повышению качества электроснабжения

Министерство энергетики Московской области реализует программу повышения надежности электроснабжения потребителей. В рамках программы специалисты «Мособлэнерго» на 100% завершили работы, запланированные по программе повышения надежности электроснабжения потребителей на 2025 год на территории Сергиево-Посадского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Полностью завершен запланированный до конца года объем работ по капитальному ремонту четырех трансформаторных подстанций и четырех километров кабельных и воздушных линий электропередачи напряжением 0,4–10 кВ. Также с начала года специалисты компании провели работы по строительству и реконструкции пяти трансформаторных подстанций. Всего по плану-графику в течение года энергетиками проведены работы на 14 электросетевых объектах на территории округа.

Наибольшее внимание в 2025 году было уделено обновлению оборудования подстанций, например, в конце сентября энергетики заменили исчерпавшее свой ресурс эксплуатации оборудование в распределительном устройстве РУ-6 кВ трансформаторной подстанции ТП-100, которая обеспечивает электроэнергией центральный тепловой пункт, гаражный кооператив, который расположен на Московском шоссе вблизи дома № 2, а также уличное освещение путепровода.

«Мы несколько лет подряд реализуем программу повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья, в рамках которой выполняем мероприятия по ремонту, реконструкции и строительству энергообъектов. Акцент делается на тех районах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. То есть мы учитываем жалобы жителей и, исходя из этого, формируем программу мероприятий. Программа повышения надежности энергосистемы региона выполняется в соответствии с установленными сроками. По сравнению с прошлым годом, в этом году увеличены объемы ремонта кабельных и воздушных линий электропередачи, больше внимания уделено обновлению оборудования подстанций», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Всего к концу 2025 года в соответствии с программой повышения надежности «Мособлэнерго» запланировано завершить работы по ремонту, реконструкции и строительству 331 объекта электросетевого хозяйства. В течение этого года энергетики заменят почти 65 километров проводов линий электропередачи, выполнят капитальный ремонт оборудования в 67 подстанциях, реконструируют и построят более ста километров ЛЭП 0,4/6/10 кВ и 109 подстанций и распределительных пунктов. Также запланирована расчистка от древесно-кустарниковой растительности почти 8,5 га охранных зон вдоль ЛЭП.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.