Подмосковье примет участие в международной выставке водных технологий

С 9 по 11 сентября в «Крокус Экспо» откроется 19-я международная выставка новейших технологий и оборудования для водоподготовки, водоснабжения, водоотведения и инженерных систем, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Гости смогут познакомиться с последними разработками в области локальных очистных сооружений, систем опреснения, утилизации осадков, оборотного водоснабжения, насосного оборудования и средств автоматизации.

«Ежегодно выставка собирает лидеров сферы водоснабжения и водоотведения. В этом году на одной площадке будут представлены решения 72 регионов России и 12 стран мира. В работе пленарных сессий традиционно примут участие наши отраслевые специалисты, представители Мособлводоканала и эксперты Научно-технического совета. Мероприятия такого уровня — идеальная платформа для того, чтобы поделиться нашими лучшими практиками и, конечно, перенять самое прогрессивное из отечественного и мирового опыта», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

В состав деловой программы войдут:

круглые столы о трендах развития водоканалов;

презентации драйверов развития отечественного и международного производства сферы водоснабжения;

мастер-классы от ведущих экспертов отрасли;

церемонии награждения специалистов, предприятий и талантливых студентов;

сессии по повышению профкваливикации для руководителей и линейных специалистов.

С подробной информацией о мероприятии можно ознакомиться на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил правительству региона во время совещания с руководителями министерств и главами муниципалитетов завершить в намеченные сроки все работы, связанные тепло- и водоснабжением жителей Подмосковья.

«Суть тепло- и водоснабжения — в тесном взаимодействии с муниципалитетами и территориями для того, чтобы все жизненно необходимые работы были завершены в срок», — заявил Воробьев.