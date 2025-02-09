Подачу электричества возобновили в Северном районе Москвы после аварии

Подачу электроэнергии в Северном районе Москвы возобновили. Света не было несколько часов из-за повреждения силового кабеля, сообщает « МК: срочные новости ».

По данным SHOT, женщину, которая застряла в лифте в момент отключения света, освободили. Сейчас с ней работают врачи. Предварительно, у местной жительницы случилась паническая атака.

Вместе с женщиной в лифте находился друг ее сына.

Ранее из-за повреждения силового кабеля дома и соцобъекты Северного района остались без электричества. Перестали работать и лифты. Без света оказались 30 жилых домов, СНТ, детский сад и школа.