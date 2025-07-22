Под Истрой на месте размытого моста установили понтонную переправу

Накануне мощными потоками воды, образовавшимися из-за тропического ливня, в СНТ «Юбилейный-110» в деревне Сысоево подмосковной Истры размыло мост, жители оказались отрезанными от других населенных пунктов Подмосковья. Но спустя сутки компетентные специалисты решили проблему.

«Андрей Юрьевич (Воробьев, губернатор Подмосковья — ред.), все мы хотим сказать вам спасибо за очень быстрое решение вопроса, когда у нас рухнул мост и мы остались отрезанными вообще от большой земли. <…> Очень быстро все было решено, и сегодня мы с мостом! Спасибо вам огромное», — обратились жители СНТ с теплыми словами к губернатору региона.

На кадрах с места видно, что установленный понтонный мост выдерживает не только пешеходов, которые уже опробовали переправу, но и тяжелую грузовую технику. Первый грузовик успешно проехал по мосту, проверив всю конструкцию на прочность.

Ранее сообщалось, что из-за обрушения моста отрезанными остались жители порядка 30 домов в СНТ. Это был второй мост, разрушенный тропическими ливнями в Подмосковье за сутки.

Губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что аварийные и коммунальные службы работают в усиленном режиме и ликвидируют последствия обильного дождя на территории Московской области. Оперативная работа позволяет минимизировать последствия непогоды.

«Муниципальные водоканалы, теплосети, специалисты ГК „Автодор“ и МЧС работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить нормальную жизнедеятельность», — сказал Воробьев.