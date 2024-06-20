Планы догазификации дачных поселков утвердят в РФ до 1 августа

Президент России Владимир Путин рекомендовал до 1 августа провести собрания садоводов и определиться с графиком догазификации дачных поселков. В ближайшие недели дачники должны определиться, нужен ли им газ, сообщает «Российская газета» .

Воспользоваться расширенной программой социальной газификации могут поселки, которые уже входят в состав газифицированного населенного пункта либо его газификация запланирована на 2024 год. При этом газ не может использоваться для предпринимательства.

Решение о газификации должно быть принято членами СНТ. Подать заявление может и его председатель, и лично собственник участка. Организацией собраний СНТ займутся региональные и местные власти.

Расположенных в границах газифицированных населенных пунктов СНТ насчитывается порядка 22 тыс. В них 1,5 млн домов, где еще не проведен газ.

Согласно поручению Путина, кабмин РФ должен «организовать методологическое сопровождение работ» и провести анализ результатов. В качестве основы для решения собраний членов СНТ можно взять проект типового протокола общего собрания, разработанный правительством.