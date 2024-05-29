Путин призвал регионы утвердить графики газификации СНТ к августу
Региональные власти должны до начала августа принять решение о бесплатной газификации садоводческих некоммерческих товариществ. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.
Графики подключения участков также должны быть утверждены к 1 августа текущего года.
«Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации. <…> При участии единого оператора газификации, региональных операторов газификации и газораспределительных организаций утвердить планы-графики догазификации территорий ведения гражданами садоводства для собственных нужд», — сказано в тексте поручения.
Отмечается, что в качестве основы для решения собраний членой СНТ можно взять «проект типового протокола общего собрания, разработанный правительством». Планы графики необходимо утвердить с местным оператором газификации.
Также, согласно поручению, кабмин РФ должен «организовать методологическое сопровождение работ» и провести анализ результатов.
Кабмин уже к 15 августа должен «организовать методологическое сопровождение работ», а также «обеспечить проведение анализа результатов таких работ», предписывает президент.