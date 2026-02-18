Петербуржцам разъяснили, почему они получили квитанции «с конской квартплатой»

Жителям Санкт-Петербурга объяснили, из чего формируется плата за ЖКУ, и рассказали о возможных причинах роста сумм в квитанциях за январь 2026 года по сравнению с декабрем 2025-го, сообщает «Бриф24» со ссылкой на комитет по тарифам города.

Плата за жилищно-коммунальные услуги складывается из двух основных частей. К жилищным относятся услуги по содержанию и ремонту общедомового имущества, их стоимость определяется собственниками жилья на общем собрании и обычно фиксируется на продолжительный срок. Вторую часть составляют коммунальные услуги: горячее и холодное водоснабжение, отопление, электроснабжение и водоотведение. Цены на них регулируются комитетом, а окончательная сумма к оплате рассчитывается исходя из фактического объема потребления.

С начала января 2026 года на всей территории Российской Федерации произошло повышение тарифов на коммунальные услуги. Индекс роста составил 1,7%, что обусловлено увеличением ставки НДС до 22%. Для стандартной трехкомнатной квартиры площадью 60 квадратных метров, где зарегистрировано три жильца, ежемесячный платеж увеличился примерно на 150,77 рубля относительно декабря предыдущего года.

«При этом основой расчета стоимости коммунальных услуг является объем потребленного энергоресурса в конкретном доме. В частности, по данным теплоснабжающих организаций Петербурга, из-за низких температур в январе 2026 года теплоотпуск увеличился в среднем на 33,5% по сравнению с декабрем 2025 года», — пояснили в ведомстве.

Чем холоднее на улице, тем больше тепла необходимо для поддержания комфортной температуры в квартирах. Соответственно, в морозный период расход тепловой энергии, а следом и суммы в квитанциях, закономерно возрастают.

