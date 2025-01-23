Отключение электроэнергии запланировано в Серебряных Прудах 24 января

Отключение электроэнергии состоится 24 января 2025 года в мцниципальном округе Серебряные Пруды, сообщает пресс-служба администрации округа.

По информации диспетчера «Россети МР», в связи с проведением плановых ремонтных работ, будет производиться отключение электроэнергии с 8:00 до 17:00 по следующим адресам:

п. Серебряные Пруды: ул. Привокзальная, ул. Железнодорожная, ул. Полевая (не более 2-х часов в период заявленного времени);

п. Успенский: ул. Садовая, ул. Советская, ул. Луговая (не более 2-х часов в период заявленного времени).

Количество проживающих на данной территории человек — 1 373 человек, социально-значимых объектов — 1.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.