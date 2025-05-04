Основная часть потребителей Подмосковья снова получает энергию

Подмосковные энергетики, в том числе при участии спасателей, устраняют последствия непогоды, которая обрушилась на регион и лишила большое количество людей электроэнергии. По данным на 12:00 4 мая, основная часть потребителей снова получает энергию, об этом сообщает компания «Россети Московский регион» .

«Энергетики Группы „Россети“ работают в круглосуточном режиме и восстановили электроснабжение основной части потребителей после циклона в Подмосковье», — говорится в сообщении компании.

Сотрудники «Россети Московский регион» также показали работу энергетиков на видео. На кадрах видно, как специалисты забирались на столбы и восстанавливали оборванные провода.

Другая часть сотрудников в это же время убирала рухнувшие деревья. Восстановительные работы продолжаются в круглосуточном режиме.

В ночь на 2 мая на Московскую область обрушилась непогода. Циклон принес в регион, особенно на северную его часть, порывы сильного ветра и мокрый снег, которые повалили большое количество деревьев и оставили без света порядка 26 тысяч человек.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратился к жителям и сообщил, что власти оперативно начали устранять последствия стихии. На работу в круглосуточном формате вышли более 200 бригад, в число которых входили не только коммунальщики и энергетики, но и спасатели.

«Все необходимые ресурсы и силы для борьбы с последствиями непогоды развернуты, будем информировать о сроках устранения аварий», - сказал Воробьев.

Позднее председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов собрал в соцсетях самые острые вопросы, которые касались обрыва проводов и максимально подробно ответил, рассказав, какие действия власти будут предпринимать в будущем, чтобы избежать повторения ситуаций.

Генеральный директор ПАО «Россети Московский регион» Александр Пятигор также отчитался о работе энергетиков и сообщил, в каком порядке специалисты возвращают электричество потребителям.