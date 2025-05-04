Пахомов ответил на острые вопросы о восстановлении энергии в Подмосковье

Глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова в своем Telegram-канале рассказала, что в регионе ведутся восстановительные работы по подключению населенных пунктов к электричеству. Она также процитировала председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова , который собрал в соцсетях острые вопросы о сложившийся ситуации и дал развернутые ответы.

«Это чрезвычайная ситуация (массовое отключение энергии — ред.), и относиться к ней надо именно так. Что-то похожее в области было лет 15 назад, тогда перед новогодними праздниками аномальная погода стала причиной масштабных отключений электричества. Чрезвычайная ситуация требует таких же чрезвычайных действий от власти. В первую очередь, концентрации усилий и скоординированности действий. Именно для этого должен быть план действий в экстренных ситуациях», — пояснил Пахомов.

Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ согласился с населением о том, что администрации всех населенных пунктов Подмосковья должны быть готовыми к снегопаду даже в мае, а также пояснил, в каком порядке они должны действовать. Первоочередная задача — обеспечить стабильное транспортное движение и энергоснабжение на территориях населенных пунктов в МКД и ИЖС, затем в СНТ, ДНТ и в других объектах.

Урок на будущее

При этом Пахомов подчеркнул, что как бы сильно власти не готовились, некоторые моменты невозможно предотвратить заранее. Например, налипание снега на ветки и молодую листву. Кроны деревьев стали настолько тяжелыми, что многие из них упали и оборвали провода. Сложившаяся в Подмосковье ситуация — форс-мажор, который власти оперативно принялись устранять. Эту ситуацию учтут в будущем и проработают.

«Это, безусловно, форс-мажор. И большой урок, и повод крепко задуматься как для энергетиков, так и для властей. Для первых текущая ситуация — работа в режиме ЧС. Для вторых все немного сложнее, особенно в черте населенных пунктов, где большая часть проблем и возникла», — пояснил Пахомов.

Пахомов отметил, что не просто так вспомнил о событиях 15-летней давности. Тогда власти начали оперативно вырубать деревья вдоль магистральных линий электроснабжения, чем вызвали шквал негатива от населения, но это действие спасло регион от более глобальных проблем в минувший майский снегопад.

План действий

Пахомов рассказал, что власти продолжат работу, направленную на очистку не только магистральных, но и других сетей, которые идут к населенным пунктам вдоль деревьев. Внутри населенных пунктов все коммуникации будут постепенно переносить под землю, чтобы в будущем непогода не могла повредить коммуникации.

«При этом надо признать, своевременная опиловка, выявление и ликвидация старых деревьев точно позволили бы избежать как минимум половины ситуаций с отключением. Эта работа всегда вызывает бурю эмоций у защитников зеленых насаждений, но делать ее необходимо. Есть такое слово — необходимость», — добавил Пахомов.

Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ попросил население не нагнетать ситуацию в соцсетях и не говорить о якобы бездействии властей. Освещать фактическую ситуацию можно, но нагнетать и распространять непроверенную информацию все-таки не следует.

Пахомов предложит перенести все обсуждения и план действий на момент, когда все восстановительные работы завершатся и все потребители снова будут получать энергию. Специалисты продолжают работы и стремятся как можно скорее починить все оборванные и поврежденные линии электропередачи.

«Понимаю всех жителей, кто двое суток находится без электричества, но случившееся погодное явление действительно выходит за климатические рамки. И аварийные бригады, которые уже третьи сутки без перерыва восстанавливают линии — а это тоже не пятиминутная работа с учетом сложной доступности некоторых участков ЛЭП — действительно работают на износ. Их обязательно надо поблагодарить», — добавил Пахомов.

Пахомов также поблагодарил неравнодушных жителей Подмосковья, кто вызвался помочь энергетикам, спасателям и другим оперативным бригадам убирать деревья или просто приносил им термос с чаем и едой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что из-за непогоды электричество пропало на 237 линий электропередачи. Специалисты максимально быстро приступили к устранению последствий происшествия, которое затронуло порядка 26 тысяч человек.