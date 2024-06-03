Онлайн-сервис Подмосковья об отключениях горячей воды посетили свыше 6 млн раз

Более 6 млн раз жители Подмосковья воспользовались «Картой коммунальных услуг» за все время работы сервиса. Из них почти 4 млн — с мобильного устройства, более 2 млн — со стационарного компьютера. На карте отражено более 54 тыс. многоквартирных домов региона с возможностью поиска по муниципалитету, улице и номеру дома, сообщает пресс-служба Минэнерго региона.

За последний месяц фиксируется повышенная активность пользователей карты — свыше 750 тыс. заходов. Это связано с плановым отключением горячего водоснабжения для ежегодной профилактики, необходимой для качественной подготовки коммуникаций к следующему отопительному сезону и обеспечения в период холодов надежной работы всех элементов централизованного теплоснабжения.

«По поручению губернатора Московской области еще в 2020 году мы запустили интерактивный сервис — «Карту коммунальных услуг». Он создан для удобства жителей, чтобы они могли онлайн отслеживать такую информацию как даты включения и отключения отопления, графики планового отключения горячей воды, телефоны управляющих компаний, поставщиков ресурсов. Кроме того, на карте можно найти информацию о датах проведения техоблуживания газового оборудования, наименование и телефон специализированной организации, которая будет его проводить», — отметил Вице-губернатор — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

Существует также опция подписки на «Карту коммунальных услуг». Всего с начала работы сервиса на карту подписалось около 5,5 тыс. человек. Подписавшиеся жители получают уведомления о плановых отключениях за месяц, неделю и день до отключения.

Интерактивный сервис «Карта коммунальных услуг» доступен по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил продолжить работу по переводу региональных и федеральных услуг в цифровой формат.

Глава региона отметил, что смысл цифровизации заключается в том, чтобы человек получал услуги, не выходя из своего офиса или квартиры.