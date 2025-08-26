Фото - © Квитанции за коммунальные услуги в Московской области/Медиасток.рф

сегодня в 14:10

Около 85 тыс заявлений подали в Подмосковье на компенсацию за ЖКУ

С начала года на региональном портале подано почти 85 тысяч заявлений на компенсацию расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Московской области.

Подать заявление на компенсацию расходов по ЖКУ могут льготники, зарегистрированные в Московской области. Чтобы оформить услугу, необходимо авторизоваться на региональном портале через ЕСИА, заполнить электронное заявление, ввести реквизиты организации ЖКУ или приложить документы, которые подтверждают оплату.

Услуга «Компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг» доступна на портале в разделе «Дом и ЖКХ» — «Оплата ЖКХ». Она предоставляется бесплатно в течение 7 рабочих дней.

В ведомстве добавили, что оформить компенсацию за ЖКУ можно также с помощью приложения Добродел.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.