Несанкционированные работы у ЛЭП в Подмосковье вызвали перебои с электричеством

В Подмосковье с января зафиксировано семь случаев отключения электроэнергии из-за несанкционированных работ в охранных зонах линий электропередачи, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

С начала года в Московской области участились случаи нарушений электроснабжения, вызванные несанкционированными работами в охранных зонах ЛЭП. Только в январе специалисты компании «Россети Московский регион» зафиксировали семь инцидентов, когда сторонние организации повредили линии электропередачи.

3 января более 120 домов в Химках, деревнях Елино и Черная Грязь остались без света из-за повреждения кабеля водителем, расчищавшим снег без согласования с энергетиками. На место происшествия была вызвана полиция.

23 января в городском округе Солнечногорск из-за повреждения опоры воздушной линии электропередачи без электричества остались жители нескольких населенных пунктов. Водитель спецтехники, допустивший повреждение, скрылся.

24 января в деревне Нестерево Орехово-Зуевского округа обрыв провода неустановленной техникой привел к отключению линии, снабжавшей 60 жителей.

По всем фактам готовятся материалы для передачи в правоохранительные органы. Специалисты напоминают, что любые работы в охранных зонах ЛЭП должны согласовываться с филиалами «Россети Московский регион». Контакты размещены на сайте компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье вместе с Москвой и федеральным министерством энергетики принят план по усилению питающих центров и соответствующей модернизацией распределяющих сетей.

По словам губернатора, и в прошлом году, и сейчас в регионе электропотребление растет и бьет все рекорды.