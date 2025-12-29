Неприятные запахи и содержимое: к чему приводит мусор в унитазе

Канализационная система была задумана исключительно для определенных типов отходов, и любые отклонения от этих правил неминуемо приводят к неприятностям. Об этом РИАМО сообщил сантехник Александр Коняев.

Вода и растворимая бумага легко проходят через изгибы и повороты труб, не задерживаясь в системе. Как только туда попадает пластик, ткань, крупные пищевые отходы или строительный мусор, начинается замедление стока и формирование заторов.

«Смывание мусора приводит к тому, что механизмы слива выходят из строя, а резиновые и пластиковые детали быстро изнашиваются из-за попадания посторонних предметов. В результате стоимость ремонта и обслуживания унитаза возрастает в разы, а иногда требуется полная замена чаши и соединительных труб», — сказал сантехник.

В масштабах многоквартирного дома или района массовое смывание мусора существенно осложняет работу всей канализационной системы. Осложнения влияют на качество жизни всех жильцов: неприятные запахи, всплывающее содержимое из унитазов на первых этажах и частые аварии серьезно подрывают комфорт и безопасность.

