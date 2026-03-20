На открытой трибуне в Щелкове озвучили первые итоги отопительного сезона

В Щелково прошла открытая трибуна Московской областной Думы, посвященная обновлению коммунальной инфраструктуры. Участники мероприятия, среди которых были депутаты, представители министерств, ресурсоснабжающих организаций и жители, обсудили планы работ в городских округах Пушкинский, Сергиево-Посадский, Щелково, Лосино-Петровский и Фрязино, сообщают организаторы трибуны.

В рамках выездного заседания участники осмотрели котельную на ул. Институтская. Как отметил председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Олег Гаджиев, «данная котельная была введена в эксплуатацию в 1994 году, обслуживает 110 многоквартирных домов микрорайона Чкаловский г. Щелково. Также данная котельная обслуживает 13 социально-значимых объектов. В рамках госпрограммы здесь в 2024–2025 годах заменили деаэратор, в 2024 году заменили 1 из 4 котлов мощностью 20 МВт. Сейчас в рамках подготовки программы текущего ремонта в целях подготовки к осенне-зимнему периоду 2026-2027 запланированы работы по замене еще одного котла».

«Отопительный период близится к завершению, окончательные итоги подведем ближе к маю, но поскольку пик холодов пройден, уже можно констатировать, что в целом регион прошел этот сезон достойно и без крупных инцидентов. Кстати, с учетом длительного периода морозов этой зимой отмечено рекордное потребление электроэнергии в Московской области, что делает особенно важным обеспечение надежности электросетевого хозяйства», — сказал Олег Гаджиев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек. «Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.